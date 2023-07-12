Epilepsi hastası kadın silahla öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk annesi 55 yaşındaki kadın silahla öldürülmüş olarak bulundu. Eşi şüpheli olarak aranıyor. Kızıltepe ilçesinde önceki gün Yeni Kent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir çocuk annesi 55 yaşındaki Hedra Aydoğan evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kadının cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hedra Aydoğan'ın cenazesi Artuklu ilçesinde bulunan Kamor Mezarlığı'nda yakınları tarafından defnedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi Zeki Aydoğan şüpheli olarak aranıyor. Yakınları, çiftin severek evlendiklerini belirterek, "Hedra, epilepsi hastasıdır. Zehirli guatr da vardı. İki defa ameliyat oldu. Psikolojik rahatsızlıkları da vardı. Eşinin de psikolojik sorunları vardı. Eşini bulursak, polise biz teslim edeceğiz. Eşini çok seviyordu. İki aileyi karşılarına alarak evlendiler. Eşinin de kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" dedi.