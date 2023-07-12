Haberler Yaşam Haberleri Epilepsi hastası kadın silahla öldürüldü
Giriş Tarihi: 13.7.2023

Epilepsi hastası kadın silahla öldürüldü

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Epilepsi hastası kadın silahla öldürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk annesi 55 yaşındaki kadın silahla öldürülmüş olarak bulundu. Eşi şüpheli olarak aranıyor. Kızıltepe ilçesinde önceki gün Yeni Kent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir çocuk annesi 55 yaşındaki Hedra Aydoğan evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kadının cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hedra Aydoğan'ın cenazesi Artuklu ilçesinde bulunan Kamor Mezarlığı'nda yakınları tarafından defnedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi Zeki Aydoğan şüpheli olarak aranıyor. Yakınları, çiftin severek evlendiklerini belirterek, "Hedra, epilepsi hastasıdır. Zehirli guatr da vardı. İki defa ameliyat oldu. Psikolojik rahatsızlıkları da vardı. Eşinin de psikolojik sorunları vardı. Eşini bulursak, polise biz teslim edeceğiz. Eşini çok seviyordu. İki aileyi karşılarına alarak evlendiler. Eşinin de kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'da korkutan deprem
Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Epilepsi hastası kadın silahla öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA