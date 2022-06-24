Haberler Yaşam Haberleri Er Ryan'ı Kurtarmak adlı filmde, Matt Damon'ın canlandırdığı Er Ryan'ı ''kurtarmakla'' görevlendirilen Yüzbaşı John Miller'ı kim canlandırmıştır?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 21:29 Son Güncelleme: 24.6.2022 21:44

Er Ryan'ı Kurtarmak adlı filmde, Matt Damon'ın canlandırdığı Er Ryan'ı ''kurtarmakla'' görevlendirilen Yüzbaşı John Miller'ı kim canlandırmıştır?

Er Ryan’ı Kurtarmak adlı filmde, Matt Damon’ın canlandırdığı Er Ryan’ı ’’kurtarmakla’’ görevlendirilen Yüzbaşı John Miller’ı kim canlandırmıştır?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Er Ryan'ı Kurtarmak adlı filmde, Matt Damon'ın canlandırdığı Er Ryan'ı kurtarmakla görevlendirilen Yüzbaşı John Miller'ı kim canlandırmıştır sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Er Ryan'ı Kurtarmak adlı filmde, Matt Damon'ın canlandırdığı Er Ryan'ı kurtarmakla görevlendirilen Yüzbaşı John Miller'ı kim canlandırmıştır?

CEVAP: B TOM HANKS

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Er Ryan'ı Kurtarmak adlı filmde, Matt Damon'ın canlandırdığı Er Ryan'ı ''kurtarmakla'' görevlendirilen Yüzbaşı John Miller'ı kim canlandırmıştır?
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