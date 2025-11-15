Erciyes Dağı beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı genelinde önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Erciyes Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Sezonun ilk karı ile birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Erciyes'te kayak sezonu hazırlıkları da başladı. Bu arada, Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı da havaların ani soğumasıyla beyaz örtüyle kaplandı.