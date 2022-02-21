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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:55 Son Güncelleme: 21.2.2022 14:56

Erciyes Kayak Merkezi'nde Çek Kış Günleri düzenlendi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes Kayak Merkezi’nde Çek Kış Günleri düzenlendi

Çek Cumhuriyeti’nden gelen kışlık kıyafet ve ekipman üreticileri, Erciyes’te düzenlenen Çek Kış Spor Günleri’nde buluştu.

Dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle "Global Kış Sporları Merkezi" konumuna gelen Erciyes, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Kayseri Erciyes A.Ş. iş birliği ile düzenlenen Çek Kış Spor Günleri etkinline ev sahipliği yaptı. Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyette Çekya kayak kıyafet ve ekipman üreticileri, kış sporları markalarının yetkilileri iki gün boyunca tanıtımlar yaparak, işletmeler ile bire bir görüşmeler yaptı. Markalar ayrıca Türkiye'de ve Kayseri'de temsilcilik açılması için girişimde bulundular.

HOBİ YARIŞI YAPILDI

İki gün süren etkinlik sonunda Çek marka temsilcileri ve Kayseri'deki kayak sporcularının katılımı ile hobi yarışı da yapıldı. Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de yarışanlar arasındaydı. Müsabakalarda derece elde edenlere ödül ve madalyaları Büyükelçi Pavel Vacek ve Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı tarafından takdim edildi.

"İŞBİRLİĞİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

Etkinlik hakkında konuşan Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, " Çek Kış Spor Günleri'ni Türkiye'de ilk defa Erciyes'te gerçekleştirdik. Harika bir ortam oluştu. Burada olmaktan mutluluk duyduk. Ülkemizden gelen ekipman üreticileri Erciyes'te ürünlerini tanıtıp, işletmeler ile çok verimli temaslar sağladılar. Erciyes AŞ sürecin başından beri bizlere hep destek oldu, kendilerine çok teşekkür ederiz. İş birliğimizi ilerleyen zamanlarda daha da büyüterek geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ERCİYES'İN POTANSİYELİNİ YERİNDE GÖRDÜLER

Kayseri Erciyes A.Ş Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı da "Çek Cumhuriyeti'nin Erciyes'te olmasından çok memnun olduk. Büyükelçi Pavel Vacek çok iyi kayakçı olduğu için Erciyes'in sahip olduğu potansiyeli yerinde gördükten sonra böyle bir etkinliği yapma fikri ortaya çıktı. Bu vesile ile Çekya'nın önde gelen kış spor markaların üreticileri Erciyes'teki işletmecilerimiz ile buluşturmuş olduk. İlerleyen zamanlarda Çek Cumhuriyeti ile kış turizmi anlamında çeşitli iş birliklerimizi daha da geliştireceğiz. İlk olarak yaptığımız bu etkinlik daha da büyük organizasyonların yapılmasına ortam sağlamış oldu" diye konuştu.

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Erciyes Kayak Merkezi'nde Çek Kış Günleri düzenlendi
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