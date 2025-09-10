Erciyes’te doğa mucizesi

Kayserili dağcı Yavuz Küçükşahin ve Fransız dağcı Camille Joerger, Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak nadir rastlanan bir doğa olayını görüntülemeyi başardı. İkili, zirvede kendi gölgelerinin içine denk geldiği halka şeklindeki gökkuşağını fotoğrafladı.

Atmosferin, ışığın ve bulutların mükemmel uyumu sonucu ortaya çıkan görsel, "Brocken Spektrumu" olarak adlandırılıyor. Doğanın bu nadir armağanı, sadece doğru zamanda, doğru yerde ve doğru yükseklikte yakalanabiliyor.

'BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRDÜM'

Küçükşahin, "Pazar sabahı gün doğumunu Erciyes'in zirvesinden izlemek için, Fransız dağcı arkadaşımla cumartesi gece yarısı oteller bölgesinden tırmanışa başladık. Saat 05.37'de büyük zirveye ulaştık. Manzara muhteşemdi. Kayseri adeta bulut denizinin altındaydı. Küçük zirve ile büyük zirve arasında oluşan yuvarlak gökkuşağı ise tam bir doğa harikasıydı. 15 yıldır Erciyes'e tırmanırım, ama böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştım. Arkadaşım da bu olağanüstü görüntü karşısında çok etkilendi" dedi.