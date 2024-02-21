Erdek’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Polis ekipleri, Erdek Halitpaşa Mahallesinde devriye atarken, Z.O.'nun kendilerini görünce cebindeki metamfetamini yere attı. Yaklaşık 1 gram metamfetaminin Gizem D. (27) aracılığıyla Hikmet S. (37) isimli şahıstan 500 liraya alındığı tespit edildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, Hikmet S. isimli şahsın üzerinden 500 lira, ikametinden ise 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Hikmet S. ve Gizem D. isimli şahısların cep telefonlarına el konulurken, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.