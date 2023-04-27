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Giriş Tarihi: 27.4.2023 00:16 Son Güncelleme: 27.4.2023 01:29

Erdoğan'ı göremeyince gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için Kırıkkale'deki toplu açılış törenlerine katılan Nermin Sevinç, rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Erdoğan'ı göremeyince gözyaşlarına boğuldu. Sevinç "Tayyip Erdoğan için ölüyorum. Tayyip Erdoğan'a ben canımı veririm" ifadelerini kullandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Erdoğan’ı göremeyince gözyaşlarını tutamadı

Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren, Millet Bahçesi, Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağ ve Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Oktay'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Açılış töreninde platforma yaklaşan Aşağı Mahmutlar Köyü'nde yaşayan Nermin Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığından dolayı büyük üzüntü yaşadığını aktardı. "Benim ömrümü alsınlar da Erdoğan'a versinler" diyerek Erdoğan'a sevgisini iletti. Sevinç duygularını SABAH ile paylaştı Sevinç "Tayyip Erdoğan için ölüyorum. Tayyip Erdoğan'a ben canımı veririm." ifadelerini kullandı. Duygulu anlar yaşayan Sevinç, Erdoğan'ı göremeyince gözyaşları içinde alandan ayrılarak köyüne döndü.

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Erdoğan'ı göremeyince gözyaşlarını tutamadı
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