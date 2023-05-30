Erdoğan’ın aslanı Sultan dördüz annesi oldu

CumhurbaşkanıErdoğan'a Sudan'da hediye edilen ve 4 yıl önce Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen aslanlardan Sultan, 4 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dördüz aslan yavrularına isim koymak için anket düzenleyeceklerini açıkladı.Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Erdoğan'ın gönderdiği 4 aslandan dişi olanlara Nil ve Sultan, erkeklere de Sudan ve Sevakin adlarının verildiğini anımsatarak, "Aslanlar genelde 1 veya 2 yavru doğurur ama Sultan dördüz doğurdu. Burada tüm hayvan dostlarımıza en iyi şekilde doğal ortamlarına en yakın bir şekilde bakıyoruz" dedi.