Haberler Yaşam Haberleri Erdoğan’ın aslanı Sultan dördüz annesi oldu
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Erdoğan’ın aslanı Sultan dördüz annesi oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Erdoğan’ın aslanı Sultan dördüz annesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen ve 4 yıl önce Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen aslanlardan Sultan, 4 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dördüz aslan yavrularına isim koymak için anket düzenleyeceklerini açıkladı.

DÖRDÜZ DOĞURDU...
Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Erdoğan'ın gönderdiği 4 aslandan dişi olanlara Nil ve Sultan, erkeklere de Sudan ve Sevakin adlarının verildiğini anımsatarak, "Aslanlar genelde 1 veya 2 yavru doğurur ama Sultan dördüz doğurdu. Burada tüm hayvan dostlarımıza en iyi şekilde doğal ortamlarına en yakın bir şekilde bakıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın aslanı Sultan dördüz annesi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA