Erdoğan’ın aslanı Sultan dördüz annesi oldu

CumhurbaşkanıErdoğan'a Sudan'da hediye edilen ve 4 yıl önce Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen aslanlardan Sultan, 4 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dördüz aslan yavrularına isim koymak için anket düzenleyeceklerini açıkladı.
DÖRDÜZ DOĞURDU...
Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Erdoğan'ın gönderdiği 4 aslandan dişi olanlara Nil ve Sultan, erkeklere de Sudan ve Sevakin adlarının verildiğini anımsatarak, "Aslanlar genelde 1 veya 2 yavru doğurur ama Sultan dördüz doğurdu. Burada tüm hayvan dostlarımıza en iyi şekilde doğal ortamlarına en yakın bir şekilde bakıyoruz" dedi.