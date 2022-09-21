Ergene’de derin deşarj işe yarıyor

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ilçelerde düzenlenen halk toplantıları çerçevesinde Çorlu'nun Önerler ve Esentepe Mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarına katıldı. İlk olarak Önerler Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Yıldırım vatandaşların taleplerini dinledi. Vali Yıldırım, Çorlu'daki hava ve çevre kirliliği hakkındaki şikayetleri değerlendirdiklerini ve Marmara Bölgesinde bulunan 6 ilden daha fazla firmalara ceza kestiklerini ve Ergene Nehri'nde Derin Deşarj ile birlikte oksijen seviyesinin artmaya başladığını söyledi. Vali Yıldırım, "Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nın Ergene Nehri'nde yaptığı analizde oksijen seviyesinin yükseldiği görüldü. Bu demektir ki Derin Deşarj işe yarıyor. Eğer Ergene Nehri'nin yatağında da ciddi bir temizlik çalışması yapılsa, buradaki kirlenmenin daha az olduğunu görebileceğiz. Bunu söylediğim zaman bazıları diyecek ki hala rengi koyu akıyor. Doğrudur, renkten değil bunu tamamen berrak hale getirmemiz hedefimiz ama bunun hemen olması mümkün değil. Hedefimiz tamamen temizlemek" diye konuştu. İHA