Ergün Turan: Bin 250 sokak köpeği ile ilçeler arasında en büyük barınağa sahibiz

Sabahın erken saatlerinde saat 05.150 civarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı 1.Caddesi İBB Silivrikapı Olimpik Buz Pisti'ne bitişik , etrafı çitlerle çevrili özel mülk alanında zihinsel engelli Ayhan Özçelik çok sayıdaki sokak köpeği tarafından vahşice katledildi. Fatih Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri savcılık kararı sonrası alandaki sahipsiz köpekleri sakinleştirici iğneyle topladı. Köpekler Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında müşahede ve karantinaya alındı.

Fatih Belediye Başkanı M. ErgünTuran, "19 Ağustos 2024 tarihinde sabah saat 05.15 civarında özel mülkiyet alanında meydana gelen elim olay sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayhan Özçelik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın özel mülkiyet sınırları içerisinde sabahın erken saatlerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle yasal olarak müdahale yetkimiz bulunmayan bu alanda, ekip arkadaşlarımız vakit kaybetmeden bilgi almış ve 112 Acil Servis ile kolluk kuvvetlerimize derhal ihbarda bulunmuştur. Savcılık kararı sonrası gerekli çalışmalar ekiplerimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir. İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi içinde en büyük hayvan barınağına sahip olduğumuzu ve insan sağlığı için risk teşkil eden bin 350 sokak köpeğine barınak sağladığımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim.

Fatih'imiz genelinde 2024 yılında; 3 bin 877 sokak hayvanına veteriner hizmeti verdik, bin 274'üne mikroçip ve küpeleme yaparak kayıt altına aldık. Bin 466 sokak hayvanına kısırlaştırma, 890 kuduz aşısı, 11 bin 103 adet parazitlere karşı koruyucu aşılama yaptık. Yerinde müdahale uygulamalarımız ile 4 bin 305 sokak hayvanına sahada anlık sağlık hizmeti verdik. Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'mizde muayene tedavi sürecinde 36 bin 997 uygulama yaptık. Yedikule Hayvan Barınağı'mızda 223 yasaklı ırk köpeğimizin bakımını sağlıyoruz. Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce de bu yöndeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdüğümüzü vurgulamak isterim. Bizleri derinden yaralayan bu olayla ilgili adli mercilerin çalışmaları sürmekte olup, kesin sonuçlar emniyet ve adli tıbbın raporları ile netlik kazanacaktır. Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'e tekrar Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

HEKİM RAPORU ÇIKTI

Sokak Hayvanları tarafından vahşice parçalanarak öldürelen Ayhan Özçelik'in durum bildirim tek geçici hekim raporunda ise vücudunda köpeklerin saldırısı sonucu açılan kesiklerin durumu belirlendi.