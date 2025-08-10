Erkekler fiyata kadınlar kaloriye bakıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı çalışma ile vatandaşların gıda etiketi okuma alışkanlıklarını inceledi.Bakanlık tarafından hazırlanan "Gıda Okuryazarlığı El Kitabı" ile vatandaşlara doğru etiket okuma teknikleri anlatılırken, aynı zamanda yapılan anketle vatandaşların etiket okumadaki eğilim ve öncelikleri belirlendi.Çalışma kapsamında yapılan araştırmada kişilerin en çok okuduğu etiketlerin genellikle üretim ve son tüketim tarihleri, ürünün markası, adı ve içindekiler kısmı olduğu görüldü. Erkeklerin yüzde 71'inin gıdaların fiyatlarını öğrenmek için, kadınların yüzde 79'unun ise gıdaların enerji değerlerini öğrenmek için etiket okuduğuna dikkat çekildi.Bakanlık tarafından gıda okuryazarlığı projesi kapsamında Türkiye'deki 81 il ve 922 ilçede anket çalışması yapılarak 9 bin 293 kişiye ulaşıldı.Çalışmaya dâhil olan katılımcıların yüzde 46'sı her zaman gıda etiketlerini okuduklarını, yüzde 34.3'ü bazen, yüzde 14.9'u nadiren ve yüzde 4.8'i ise hiçbir zaman gıda etiketi okumadıklarını belirtti. Çalışmaya dâhil olan katılımcıların en fazla son tüketim veya tavsiye edilen tüketim tarihini kontrol ettikleri, etiketteki semboller, vitamin ve mineraller, lif, tuz, protein, karbonhidrat, doymuş yağ, şeker gibi etiket içeriklerine her zaman bakmadıkları saptandı.Fiyat faktörü dışarıda tutulduğunda gıda tercihlerinde önem sıralaması, son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, içindekiler listesi, menşe ülke, gıda katkı maddeleri, porsiyon büyüklüğü, şeker oranı, trans yağ oranı, vitamin ve mineraller, protein miktarı ve doymuş yağ oranı kontrolü olarak şekillendi.