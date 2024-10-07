Erkenek fayında deprem araştırması

Yapılan kazı çalışmasına, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Mustafa Softa, Elazığ Fırat Üniversitesinden Prof.Dr.Ercan Aksoy, Dr. Serap Çolak Erol ve Dr. Elif Akgün katıldı.

Gölbaşı kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, bilim insanlarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı. Çok önemli bir çalışma olduğunu belirten Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan; "Yapılan çalışmalar neticesinde Erkenek segmentinin Gölbaşı yakınlarındaki bölümünün kırıldığını ve yeni bir deprem üretebilmesi için deprem tekrarlanma aralığı kadar bir sürenin geçmesi gerektiğini göstermektedir. Bilim insanları, bu tekrarlanma aralığını belirlemeye çalışmaktadır.

Aynı ekip tarafından 2022 yılı Ekim ayında Ozan köyünde çalışma yapılmıştı. Her iki çalışmanın sonuçları değerlendirilerek bu fayın kaç yıl aralıklarla deprem ürettiği ortaya çıkarılacaktır. Sonuç olarak ilçemizin de içinden geçen yaklaşık 350 kilo metre uzunluğundaki yüzey kırığının bir bölümünü Erkenek Segmenti'nin oluşturduğu ve dolayısıyla Erkenek Segmenti'nin kırıldığı, bilim insanlarımız tarafından tespit edilmiştir. Yeni yapılan çalışmaya emek veren değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.