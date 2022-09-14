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Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:08

Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı

Ermenistan'ın 12 Eylül'de Azerbaycan sınırında düzenlediği saldırılarda 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi.

AA
Ermenistan’ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan güçlerinin saldırılarında Kelbecer'de hayvancılıkla iştigal eden 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve dün sabah Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı
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