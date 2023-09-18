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Giriş Tarihi: 19.9.2023

Ertuğrul şehitleri anıldı

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Ertuğrul şehitleri anıldı
Günümüzden 133 yıl önce Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolculuğu esnasında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olanlar Tekirdağ'da anıldı. Gemi kaptanları Yarbay Ali Bey ile Yarbay Cemil Bey ve Binbaşı Ömer Bey'in Tekirdağlı olması dolayısıyla merkez mahallesini Ertuğrul adı verilmişti. Ayrıca mahalleye anıt yapılmıştı. Her yıl bu anıttı şehitler anıldı. Bu yıl da geniş katılımla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşmalar yapıldı. Şehitlerin için dua okundu, lokma dağıtıldı. O günü canlandıran resim sergisinin gezilmesi esnasında da duygu dolu anlar yaşandı.

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Ertuğrul şehitleri anıldı
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