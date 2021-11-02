Yeni bir bakteri türü keşfedildi

ERÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın'ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Anadolu sincabı olarak bilinen Gelengilerin sindirim sisteminden izole edilen yeni bir Campylobacter türü "Campylobacter anatolicus" olarak isimlendirildi. İsimlendirme çalışmasında keşfedilen bakteriye ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğretim üyelerinin istişareleri sonucunda Latince'de Anadolu manasına gelen "anatolicus" ismi verildi. Türkiye'den tanımlanması yapılan bu yeni tür ile birlikte Campylobacter genusunda kayıtlı olan tür sayısı 36'ya yükseldi.

Proje ekibince isimlendirilmesi yapılan Campylobacter anatolicus'a ilişkin makale bakteriyel taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan "Systematic and Applied Microbiology" dergisinde yayınlandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, proje ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.