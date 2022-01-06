ERÜ’de kazada hayatını kaybeden öğrenciler için tören düzenlendi

RÖKTER ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, törende yaptığı konuşmada Kürşad Samed Özçine ve Hilal Sıkar'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Rektör Çalış, Uçak Gövde ve Motor Bakımı bölümünde iki sınıfa Kürşad ve Hilal'in isimlerinin verilerek Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde her zaman yaşatılacağını belirterek, "Bugün çok hüzünlü bir gün yaşamaktayız. Kürşad'ımızı ve Hilal'imizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Sözün bittiği yerdeyiz. Hilal ve Kürşad her zaman kalbimizde yaşayacak.