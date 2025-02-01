Erzincan, SMA Tip 1 kas hastası Alpaslan bebek için nefes oldu

Alpaslan bebek henüz 16 günlükten topuktan alınan kan örneğinin ardından kas hastası olduğunu öğrenen ailesi Erzincan Valiliği himayelerinde kampanya başlattı. 5 aylık süre içerisinde yaklaşık yüzde 60 oranına gelen desteklerin son aşaması için Erzincan valisi Hamza Aydoğdu'nun talimat ve katılımları ile Alpaslan bebeğe nefes ol kampanyası düzenlendi.

Erzincan'da özel bir salonda düzenlenen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Siyasi Parti temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından başlatılan kampanyada sadece 1 saat içerisinde gerekli olan 17 Milyon toplandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; kardeşliğin şehri Erzincan'dan beklenen olmuştur. İnşallah Alpaslan Bebeğimiz en kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Ailesine çok büyük geçmiş olsun diyor, destek olanlardan da Allah Razı oldun" dedi.

8 Aylık SMA Tip 1 Kas hastası Alpaslan Zeyd Rüzgar'ın ailesi de kampanya boyunca her zaman yanlarında olan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya, Askeri personele ve tüm Erzincan halkına teşekkür ettiler.