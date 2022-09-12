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Giriş Tarihi: 12.9.2022 20:16 Son Güncelleme: 12.9.2022 20:28

Erzincan'da kan donduran olay: Eşini çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü

Erzincan’da bir inşaat ustası, eşini iki çocuğunun önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından karakola giden şahıs, suçunu itiraf ederek teslim oldu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da kan donduran olay: Eşini çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü

Feci olay Merkez ilçeye bağlı Hailtpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 ve 5 yaşlarındaki iki çocukları bulunan çift evde tartıştı. Çıkan tartışma sonucu Ahmet Özen eşi Handan Özen'i sırtından defalarca bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kanlar içinde yerde kalan yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli ise olayın ardından karakola giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatan polis ekipleri, hastane önüne gelen tarafları sakinleştirilmeye çalıştı.

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Erzincan'da kan donduran olay: Eşini çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü
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