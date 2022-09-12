Erzincan’da kan donduran olay: Eşini çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü

Feci olay Merkez ilçeye bağlı Hailtpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 ve 5 yaşlarındaki iki çocukları bulunan çift evde tartıştı. Çıkan tartışma sonucu Ahmet Özen eşi Handan Özen'i sırtından defalarca bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kanlar içinde yerde kalan yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli ise olayın ardından karakola giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatan polis ekipleri, hastane önüne gelen tarafları sakinleştirilmeye çalıştı.