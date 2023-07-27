Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da SED Projesi etkinlikleri devam ediyor
Giriş Tarihi: 27.7.2023 16:29 Son Güncelleme: 27.7.2023 16:36

Erzincan'da SED Projesi etkinlikleri devam ediyor

ODES projesi kapsamında (SED) Hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri devam ediyor.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da SED Projesi etkinlikleri devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirmiş olduğu Sosyal Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğinin artırılması projesi ile ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânların sunulması amacıyla başlatılan ODES projesi kapsamında, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.
Proje kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde (SED) Hizmetinden yararlanan çocuklar için hazırlanan alanda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Gelecek ile ilgili hayallerin paylaşıldığı, eğitim ve hedeflerinin konu olduğu etkinliğe katılan Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci çoçuklar ile yakından ilgilenerek, her ay düzenli olarak devam eden etkinliklerle çocukların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

İl Müdürü Serdar Demirci, İl müdür yardımcıları ve sosyal ve ekonomik destek birimi personelinin katıldığı etkinlikte çocuklara ikramlarda bulunulmasının ardından, eğitim hayatlarının desteklenmesi amacı ile (SED) Hizmetinden yararlanan çocuklara çanta ve kitap hediye edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kolay bir tercih yılı olacak
Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı
Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya rüya gibi başladı! Kanarya transferleriyle uçtu...
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
Belgeyi sen göstereceksin kardeşim
PKK elebaşı Sabri Ok'a darbe üstüne darbe! Önce kardeşi şimdi de yeğeni
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HÜDA PAR’a saldırı bir ‘uyarı’ mı?
İstanbul’da dev grev hazırlığı
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da SED Projesi etkinlikleri devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA