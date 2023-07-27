Erzincan’da SED Projesi etkinlikleri devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirmiş olduğu Sosyal Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğinin artırılması projesi ile ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânların sunulması amacıyla başlatılan ODES projesi kapsamında, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Proje kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde (SED) Hizmetinden yararlanan çocuklar için hazırlanan alanda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Gelecek ile ilgili hayallerin paylaşıldığı, eğitim ve hedeflerinin konu olduğu etkinliğe katılan Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci çoçuklar ile yakından ilgilenerek, her ay düzenli olarak devam eden etkinliklerle çocukların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

İl Müdürü Serdar Demirci, İl müdür yardımcıları ve sosyal ve ekonomik destek birimi personelinin katıldığı etkinlikte çocuklara ikramlarda bulunulmasının ardından, eğitim hayatlarının desteklenmesi amacı ile (SED) Hizmetinden yararlanan çocuklara çanta ve kitap hediye edildi.