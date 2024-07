Erzurum Valisi Çiftçi: Normal bir yağıştan bahsetmiyoruz

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın yol açtığı selden etkilenen Oltu ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, kent genelinde hafta boyunca süren sağanak yağışların ardından meydana gelen zararı yerinde görmek ve yapılması gerekenleri değerlendirmek amacıyla ilçe ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Sel felaketinden etkilenen Oltu ilçesini ziyaret eden Çiftçi, Ayvalı Mahallesi'nde ekiplerle birlikte hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Vali Çiftçi, selin zarar verdiği ev, ahır, araç, okul, sağlık ocağı, yol ve tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Çizmelerini giyerek sahaya inen Vali Çiftçi, "Devletimiz tüm imkanlarıyla afet bölgesinde. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlk incelemeler sonucunda 10 evin zarar gördüğünü, 10 aracın hasar aldığını tespit ettik. Köy okulumuz ve üç lojman da selden etkilendi" dedi.

Devlet kurumları seferber oldu

Vali Çiftçi, sel felaketinin ardından Devlet Su İşleri, ESKİ, AFAD, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi başta olmak üzere tüm devlet kurumlarının seferber olduğunu belirtti. Ayrıca zirai açıdan tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çiftçi, "İnşallah kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Çiftçi, yağıştan önce vatandaşlara uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, "AFAD Kriz Merkezi'nde vali yardımcımız başkanlığında ilgili tüm birim temsilcileriyle her gün toplanıp meteorolojiden anlık bilgi alıyoruz. Sarı kodlu uyarı olduğunda arkadaşlarımız ilçe belediyeleri ile iletişime geçerek vatandaşlarımızı uyarıyor. Böylece can ve mal kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde afet bölgelerinde fazla can kaybı yaşanmadı" dedi.

Olağanüstü yağış miktarı

Vali Çiftçi, Oltu'nun Temmuz ayı boyunca alışılmadık derecede yoğun yağış aldığını belirtti. "Oltu'nun uzun yıllar Temmuz ayı yağış ortalaması metrekareye 37 kilogram. Ancak, bu yıl Temmuz ayının ilk 15 gününde metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Bu, uzun yıllar ortalamasının iki katı. Normal bir yağıştan bahsetmiyoruz, toprak tamamen yağmura doymuş durumda ve en ufak bir yağış afete dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, incelemelerini tamamladıktan sonra yetkili kurumlara gerekli talimatları vererek bölgeden ayrıldı.