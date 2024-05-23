Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tartıştığı babasını silahla öldürdü
Giriş Tarihi: 23.5.2024 08:41 Son Güncelleme: 23.5.2024 08:45

Erzurum’da baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Erzurum'da baba ile oğulun ofisteki tartışması kanlı bitti. Oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybederken, cinayet zanlısı oğul yakalandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Erzurum'un Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA ÖLDÜ, OĞLU GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı. Ölen babanın cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tartıştığı babasını silahla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA