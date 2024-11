Erzurum’da bıçaklı kavgada yaralanmıştı: O gençten acı haber geldi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, üç genç ile girdiği tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Efe Taşken, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 20 Ekim Pazar günü, saat 16.00 sıralarında Lalapaşa Mahallesi 100. Yıl Parkı civarında meydana geldi. İddiaya göre, berberden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan Ahmet Efe, Yanında iki arkadaşı daha olan M.Y. (15) ile karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve beraberindeki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve gruptan bir kişi, Taşken'e bıçakla saldırarak vücudunun birçok yerinden yaraladı, boğazını da bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Efe Taşken, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşken, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.Y. ve arkadaşları R.A. ile R.H., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 GÜN SONUNDA ACI HABER

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Ahmet Efe Taşken, bugün hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi bugün Erzurum'da toprağa verilecek.