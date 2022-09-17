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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Erzurum’da korkutan deprem 4.9

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da korkutan deprem 4.9
Erzurum, dün saat 23.00'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Çat ilçesi olan deprem, 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin, Türkiye'nin en kritik fay hatlarından biri olarak görülen Yedisu fay hattında meydana geldiği öğrenildi. Bölgede 2 yıl önce gerçekleşen deprem sonrası yeni yapıların çelik konstrüksiyondan oluşturulması olası yıkımların önüne geçti. AFAD, hasar tespit çalışmalarına başlarken, şu ana kadar herhangi bir mal veya can kaybı ihbarı alınmadı.

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Erzurum’da korkutan deprem 4.9
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