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Giriş Tarihi: 14.1.2024 09:38

Erzurum'da polisten kaçan şüpheli çatıda yakalandı

Erzurum'da 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Y., saklandığı binanın çatısında yakalandı. Binadan eli kelepçeli çıkarılan hükümlü, cezaevine götürüldü.

DHA
Erzurum’da polisten kaçan şüpheli çatıda yakalandı

Erzurum Yakutiye ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Gülahmet Caddesi'nde kendilerini görüp kaçan kişiyi takip etmeye başladı. Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Mahallede yaşanan takipte şüphelinin bulunduğu Tarçın Sokak'ın çevresi sarıldı.

Polis ekipleri bir binanın çatısında olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı. Kimlik kontrolünde isminin Yasin Y. olduğu belirlenen şüpheli, Erzurum Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kullanma, bulundurma ve kabul etme' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Kelepçe takılarak binadan çıkarılan Yasin Y., sağlık kontrolü sonrası Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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Erzurum'da polisten kaçan şüpheli çatıda yakalandı
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