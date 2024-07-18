Erzurum’da sağanak yağış bu kez Oltu’yu vurdu

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu. Kırsal mahallede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Derelerden taşan sular, 224 haneden oluşan ve 900 nüfusa sahip Ayvalı Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu. Sel felaketinde okul binası, sağlık ocağı ve on ev zarar gördü. Ayrıca mahallede pekmez üretim ocakları da selden etkilendi ve on araç sel sularına kapıldı.

"Böyle bir yağış görülmedi"

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Uzun zamandır böyle bir yağış görülmedi. Sel suları bütün kanalları taş ve kumla doldurmuş. Birçok evimizde, okulumuzda, sağlık ocağımızda ve araçlarda hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok. Belediyemizin iş makineleri, komşu belediyelerden aldığımız destekle sabaha kadar çalışacağız. Tedbir amaçlı dere yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımızı ya Oltu'da misafir edeceğiz ya da komşularına göndereceğiz" dedi.

Ekipler gece boyunca çalıştı

Sel felaketinin ardından Oltu Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca mahallede temizlik çalışmaları yürüttü. Jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri alırken; AFAD, UMKE ve Türk Kızılay da bölgeye destek sağladı. Türk Kızılay, sel mağdurlarına çay, bisküvi ve su ikram etti. Ekipler, Ayvalı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı

"Anormal yağışlar afete dönüşüyor"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen bölgeyi ziyaret ederek, hasar gören evleri inceledi ve mahalle sakinleriyle görüştü. Vali Çiftçi, meteorolojik uyarıları dikkate aldıklarını ve vatandaşları sürekli bilgilendirdiklerini belirtti.

Vali Mustafa Çiftçi, "Meteorolojiden anlık bilgiler alıyoruz. Böyle sarı kodlu uyarı olduğunda, arkadaşlarımız belediyelerle irtibata geçiyor ve vatandaşları uyarıyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde can kaybını en aza indirdik. Oltu'ya düşen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının iki katı. Toprak tamamen yağmura doymuş durumda, bu nedenle her yağış afete dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.