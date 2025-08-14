Erzurum’daki feci kazada hayatını kaybeden genç kız memleketi Kırşehir’de toprağa verildi

Erzurum–Tortum kara yolunun Karagöbek Mahallesi girişinde 12 Ağustos'ta meydana gelen feci trafik kazasında, Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Nasuh Akçura (26) ve yanında bulunan Gülseda Onay (18) hayatını kaybetti. Otomobilin refüje çarpması sonucu takla attığı kazada, araçtaki Akçura ve Onay ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki genç kurtarılamadı.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Gülseda Onay'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e getirildi. Dedeli Köyü nüfusuna kayıtlı olan Onay için öğle namazının ardından Eski Sanayii Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Onay, kılınan namazın ardından Dedeli Köyü'nde toprağa verildi.