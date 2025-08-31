Erzurum’un Yakutiye ilçesinde orman yangını: Çalışmalar aralıksız sürüyor!





ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılar yaptı. Onlarca ev, ahır ve köyün muhtelif bölgelerinde yığılmış ot balyalarında yangın devam ederken, çok sayıda hayvan da telef oldu.