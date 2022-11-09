Eş katili koca yakalandı

İzmır'ın Bornova ilçesinde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin (52), 22 Ekim gecesi, işyerinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Yeğin'in 6 ay önce evlendiği ve geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı Kaffar Yeğin (59) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Eşini tehdit ettiği için hakkında 4 kez suç duyurusu yapılan ve uzaklaştırma kararı aldırılan katil koca, Konak'ta arkadaşının evinde yakalandı. Yeğin'in evden sadece 3 Kasım'da sahte kimlik almak için çıktığı öğrenildi. Cinayet sonrası ilk geceyi ormanlık alanda geçirdiği öğrenilen Kaffar Yeğin'in uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için aldığı 30 gün hapis cezası nedeniyle arandığı da ortaya çıktı.