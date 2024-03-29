31 Mart yerel seçimlerine saatler kala Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık'tan hizmet odaklı belediyecilik sözü geldi. Hangi partiden, siyasi görüşten olursa olsun kimseyi ayrıştırmayacaklarını söyleyen Tanık, "Bizim inandığımız ve sonuna kadar koruyacağımız ideolojilerimiz Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlüktür. Kırmızı çizgimiz olan bu kavramlar haricinde her görüşe saygı duyarız ve ayrım yapmadan eşit hizmeti sunarız" diye konuştu.

"VATANDAŞ İŞE BAKAR"

Seçimlerin ardından başta Belediye Başkanlığı olmak üzere meclis üyeliği, muhtarlık gibi tüm kamu hizmetini yerine getirecek kişilerin partiyi değil vatandaşı ön plana alması gerektiğini açıklayan Esat Tanık, kendisinin de 1 Nisan'dan itibaren parti gömleğini asıp, Çeşmeli kimliğiyle çalışacağını vurguladı. Tanık, "Çünkü vatandaşımız için Çeşme'de hangi partinin başta olduğu değil kimin hizmet verdiği önemli. Ben de ilk günden itibaren siyaset gömleğimi çıkaracağım ve söz verdiğim tüm projeleri başlatacağım" ifadelerini kullandı.