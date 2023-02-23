Esenler ve Bayrampaşa’da iki binadaki çatlaklar korkutuyor

"KORKUDAN UYUYAMIYORUZ"

Bina sakinlerinden Sevgi Köker, "Binamız 30 yıllık bir bina. Kolonları patlamış durumda. Esenler Belediyesi'ne başvuru yaptık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de onay bekliyor. Gelip bakılmasını istiyoruz ya da kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Biz korkudan uyuyamıyoruz. Demirler çürük durumda gösterdiğim gibi. Paslı bir şekilde dökülüyor. Deniz kumundan yapılmış. Durumumuz yok ki başka yere gidelim. Kira verecek durumumuz da yok. Kiralar belli zaten. Çocuğumuz da var, korkudan uyuyamıyoruz" dedi.