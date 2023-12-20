Esenler’de can pazarı: Mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi öldü!

Öte yandan ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 1 kişinin hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Mahalle sakinlerinden Ahmet Bayram, "Ben uyuyordum. Annem mahallede yangın çıktığını söyleyip uyandırdı. Hemen 112'yi arayım bilgi verdim. Adam yeğenini çıkardıktan sonra köpeğini alıp çıktı. Durumu kötü görünüyordu umarım bir şey olmamıştır" dedi...