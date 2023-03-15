Esenler’de kamyon trafiği birbirine kattı! 3 yaralı

Esenler Otogar bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, 16 AKC 289 plakalı kamyonun sürücüsü Salih Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 FMH 087 plakalı otomobile çarptıktan sonra, 59 PP 622 plakalı otomobile ve 34 BUK 728 plakalı kamyona çarptı.







Park halindeki kamyon çarpmanın etkisiyle yol dışına çıktı. Kamyon sürücüsü Salih Aydın araçta sıkışırken, kaldırımda yürüyen bir yaya ile 34 FMH 087 plakalı aracın içinde oturan Emre Yıldız da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü Salih Aydın, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.







Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Kamyon şoförü Cengiz Karaca, "Akşam park halinde bıraktım, eve gittim. Şimdi geldim ve arabayı bu halde buldum. Polis arkadaşlara sordum, uyuduğunu söylediler" dedi.