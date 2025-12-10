Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt TEM Otoyolu'nda tanker devrildi: Havadan görüntülendi! Trafik yoğunluğu oluştu
Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:01 Son Güncelleme: 10.12.2025 12:33

Esenyurt TEM Otoyolu'nda tanker devrildi: Havadan görüntülendi! Trafik yoğunluğu oluştu

Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki hammadde yüklü tanker şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

DHA Yaşam
Esenyurt TEM Otoyolu’nda tanker devrildi: Havadan görüntülendi! Trafik yoğunluğu oluştu
  • ABONE OL

Korkutan kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki köpük ve silikon üretiminde kullanılan hammadde yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol kenarındaki su kanalına devrildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OTOYOLDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen tankerin kaldırılması için bölgeye vinç sevk edildi. Çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tankerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor. Çalışmalar ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt TEM Otoyolu'nda tanker devrildi: Havadan görüntülendi! Trafik yoğunluğu oluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz