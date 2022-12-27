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Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:59 Son Güncelleme: 27.12.2022 17:01

Esenyurt'ta 25 katlı binanın 18. katında yangın: Sadece maddi hasar var

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı... 20 katlı binanın 18'inci katındaki dairede yangın çıktı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya atarken, yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

DHA
Esenyurt’ta 25 katlı binanın 18. katında yangın: Sadece maddi hasar var

Talatpaşa Mahallesi 1075 Sokak'ta bulunan 20 katlı binanın 18'inci katında saat 13.40 sıralarında iddialara göre; yabancı uyruklu kiracılar, odalarını ısıtmak için elektrikli sobayı açık bırakıp, yan dairede bulunan komşularına gitti. Daha sonra dumanı fark eden kiracı ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından siteden aşağı indiler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangın, kısa sürede söndürüldü.

Site görevlisi Hakan Aktaş, "18'inci katta bulunan yabancı uyruklu kiracı, elektrikli sobayı yakıp odayı kapatmış, oda ısınsın diye. O da devrilmiş, yangına sebebiyet vermiş. Sadece maddi hasar var can kaybı olmadı çok şükür" dedi.

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Esenyurt'ta 25 katlı binanın 18. katında yangın: Sadece maddi hasar var
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