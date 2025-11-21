Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta 7 kişinin etkilendiği haşere ilacı eczaneden alınmış! İlaçtan etkilenenler taburcu edildi
Giriş Tarihi: 21.11.2025 18:01 Son Güncelleme: 21.11.2025 18:19

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir apartmanda haşere ilaçlamasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1’i bebek 7 kişi bugün taburcu edildi.

Esenyurt’ta 7 kişinin etkilendiği haşere ilacı eczaneden alınmış! İlaçtan etkilenenler taburcu edildi

Olaya ilişkin SABAH'ın elde ettiği özel bilgilere göre, Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede, yabancı uyruklu Imad Khalil, evinde böcekler görünce bir eczaneden aldığı Zinon isimli ilaçla evini ilaçladı. İlaç nedeniyle yoğun bir koku oluşunca tüm bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ancak bazı apartman sakinleri ilaç nedeniyle fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İlaçtan etkilenenler bugün hastaneden taburcu edilirken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Haşere ilacı olan Zinon Emulsiyon'un satın alındığı eczaneye giden ekipler, eczanenin bu ilacı faturalı ve ruhsatlı bir şekilde sattığını belirledi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

