Esenyurt’ta acı manzara: Sürücü kaçtı, motosikletli öldü!

Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Koza Mahallesi mevkiinde TEM Yanyol'da meydana geldi. 44 yaşındaki Bayram Örs, Yangın söndürme sistemleri üzerine hizmet veren bir firmada çalışıyordu. İddiaya göre, 34 HAY 136 plakalı motosikletiyle işe giden Örs'e, Evren Oto Sanayi Sitesi mevkiinde kimliği ve plakası henüz bilinmeyen bir kamyonet çarpıp kaçtı.