Esenyurt’ta kaldırıma bırakılan el bombasının failleri yakalandı!

Esenyurt'ta bir kafenin bulunduğu caddeyi süpüren temizlik görevlileri, 28 Kasım sabahı kaldırım kenarında metal bir cisimle karşılaştı. İlk bakışta oyuncağa benzeyen nesnenin aslında gerçek bir el bombası olduğu kısa sürede anlaşıldı. Görevlilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak bomba üzerinde inceleme yaptı. Cihazın gerçek, içi dolu ve patlamaya elverişli olduğu tespit edildi.

EL BOMBASINI BIRAKANLAR TESPİT EDİLDİ

Patlayıcı maddenin bir kafenin önüne bırakılmasının arından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hem bombanın bırakıldığı güzergah hem de kısa süre önce farklı ilçelerde yaşanan şüpheli hareketlilik üzerinden geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Esenyurt'taki bombalı eylemin ardından ekipler, hem teknik takip hem saha çalışmasını eş zamanlı yürüttü. Elde edilen bulgular, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta bazı iş yerlerine yönelik daha önce gerçekleştirilen ya da hazırlığında olunan eylemlerin aynı grup tarafından organize edildiğini ortaya koydu.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın ilerlemesiyle operasyonun sınırları da genişledi. Organize ekipleri, İstanbul merkezli olarak Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Aralarında 5'inin yaşı küçük olduğu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Esenyurt'taki el bombasını bırakan kişilerle aynı ağ içinde hareket ettikleri, bazı eylemleri gerçekleştirdikleri değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.