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Giriş Tarihi: 5.7.2022 19:21 Son Güncelleme: 5.7.2022 19:53

Esenyurt'ta kardeş kavgası: 3 ölü 1 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta kardeş kavgası: 3 ölü 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta bir evde aile üyeleri arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İddiaya göre bir kişi evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdü. Ardından da intihar etmek istedi. Annesini ve kardeşlerini öldüren şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Şüpheli şahsın bir akrabasını telefonla arayıp; "abi ailemi öldürdüm bende intihar ediyorum anahtar doğalgaz kutusunun üzerinde gelirmisin" dediği öne sürüldü.

Olay, saat 17.45 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı. Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak'a ateş etti. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer Orak'ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

"ABİ BEN AİLEMİ ÖLDÜRDÜM"
Öte yandan şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra bir akrabasının telefonla arayıp; " abi ben ailemi öldürdüm gelirmisin anahtar doğalgazın üzerinde bende şimdi intihar ediyorum" dediği öne sürüldü.

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Esenyurt'ta kardeş kavgası: 3 ölü 1 yaralı
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