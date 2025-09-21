Esenyurt’ta sır olay: 16 yaşındaki Gizem’den 1 haftadır haber yok! Ölü müsün diri misin?

İstanbul Esenyurt'ta 14 Eylül Pazar akşamı iddiaya göre evden ekmek almak için markete giden 16 yaşındaki Gizem G. ortadan kayboldu. Annesinin vefat ettiği babasının ise cezaevinde olduğu öğrenilen 16 yaşındaki çocuğun yakınları kendisinden bir haftadır haber alamıyor. Ekmek almak için evden çıktığı öğrenilen Gizem'in neden kaybolduğu henüz bilinmezken, yakınları Gizem'den gelecek iyi haberleri bekliyor. Aile yakınları, 16 yaşındaki çocuğun marketten dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin, Gizem G.'yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Bir haftadır yeğeninden haber alamadığını ifade eden teyze Serap Karakuş, "Para aldı evden ekmek almak için markete gitti ve gelmedi. Bir haftadır arıyoruz soruyoruz haber yok. Öldü mü kaldı mı haber yok. Haber istiyoruz. Görenlerden duyanlardan Allah rızası için yardımcı olsunlar bize. Hiçbir bilgim yok, 16 yaşında zaten çocuğun babası cezaevinde annesi rahmetlik oldu. Allah rızası için yardım edin bize. Gizem, neredeysen bize bir telefon aç. Ölü müsün diri misin çok merak ediyoruz. Baban ağlıyor sıkıntı içerisinde. Haber istiyoruz. Ya kaçtı ya kaçırıldı. Bilmiyoruz bir haber istiyoruz" dedi.



"HİÇ BÖYLE ŞEYLER YAPMAZDI''

16 yaşındaki Gizem'in yengesi Nazar Karakuş ise, "Kendisinden bir haftadır haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı hiç bilmiyoruz. Babası cezaevinde çok kötü durumda ağlıyor. Merak içerisinde. Geçen pazar günü markete diye gitti. Hiçbir yerden ulaşım sağlayamıyoruz. Hiç böyle şeyler yapmazdı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Polise de gittik hiçbir yerden haber çıkmadı. En azından buradayım iyiyim desin. Ya da dönsün gelsin. Baban çok kötü durumda Gizem nasıl dayanıyorsun. Çık gel kızım yapma böyle" diye konuştu.