Esenyurt’ta şok uygulama: Kalabalık noktalara özel denetim yapıldı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Devriye Ekipleri, Trafik Ekipleri ve Asayiş Büro ekipleri ile gün içerisinde şok uygulamalar yapıldı. 20 ayrı noktada ve mobilize ekiplerin sürekli yer değiştirerek yaptığı uygulamalarda yüzlerce araç ve kişi denetlendi. Yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

Uygulamalarda toplamda 570 kişi sorgulandı. Ayrıca 435 araç ve motor denetlendi. Esenyurt polisi aranması bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Esenyurt'tun daha güvenli ve huzurlu hale gelmesi için çalışan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında dolandırıcılıktan 11 yıl 3 ay ve hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüleri de yakaladı. Hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişiye işlem yapıldı.