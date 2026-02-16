Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta sokak ortasında kabusu yaşadı: “Seni asıp kesip öldüreceğiz”
Esenyurt'ta işten çıkan ve eve gitmekte olan 56 yaşındaki Himmet Sarıçayır 10 kişilik genç bir grup tarafından saldırıya uğradı. Sarıçayır kendisinden haraç istendiğini ve vermeyince olayın gerçekleştiğini belirtirken, saldırganların kendisine “Seni asıp kesip öldüreceğiz” dediklerini aktardı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Orhangazi Mahallesi 1658. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'da elektrik dükkanı olan Himmet Sarıçayır, evine gitmek için iş yerinden çıktı.

Minibüsten indikten sonra oturduğu binanın yanında bulunan Yasemin Parkı'ndan geçtiği sırada, 1 kişi Sarıçayır'ın kapüşonunu eliyle çekerek adama hakaret etti. Şüphelinin çocuk olduğunu düşünen Sarıçayır yoluna devam etti.

'TEHDİT EDEREK DARBETTİLER'

Evine girmek için kapının açılmasını bekleyen Sarıçayır, bu sırada arkasından gelen ve yaşları küçük olduğu tespit edilen şüpheliler tarafından tehdit edildi. Kendisinden haraç istendiğini de öne süren Sarıçayır, istenilen parayı vermeyince tartışma çıktı. Bu sırada Sarıçayır, haraç isteyenlerden birisinin yakasından tutup gitmelerini istedi. Kapıyı zorlayarak binaya giren kalabalık grup Sarıçayır'a saldırdı.

Sarıçayır bağırarak komşularından yardım isterken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giden Sarıçayır şikayetçi olurken, polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Saldırı anı ise, Sarıçayır'ın oturduğu binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ" DEDİLER'

Saldırıya uğradığını öne süren Himmet Sarıçayır, "Ben işten çıkıp evime geliyordum. Yasemin Park'ın ortasında, orada daima bulunan 10-15 civarındaki gençler yine oradaydı. Gençlerden birisi koşarak, hiç onu tanımadığım halde kapüşonumu çekti. Ardında eliyle hareket yapıp gülerek arkadaşlarının yanına gitti. Ben de 'Çocuktur' diyerek yoluma devam ettim.

Kapıya geldim, zile bastığım sırada onlar da arkamdan geldi. 'Sen bize para vereceksin biz tefeciyiz' dedi. Tefecilik mı kaldı derken kapı açıldı. Benden haraç isteyen kişiyi içeri alarak yakasından tutum. 'Türkiye'de tefeci mi kaldı çocuksun defol git' dedim. Diğerleri kapıyı zorladı, kırarak içeri girdi. Ben de merdivenlere doğru koştum. Bağırarak komşulardan yardım istedim. Tehditler savurarak 'Biz daima bu parktayız. Seni asıp kesip öldüreceğiz' dediler. Ben de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Polis arkadaşlar geldi." dedi.

