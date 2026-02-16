Esenyurt’ta sokak ortasında kabusu yaşadı: “Seni asıp kesip öldüreceğiz”

Kapıya geldim, zile bastığım sırada onlar da arkamdan geldi. 'Sen bize para vereceksin biz tefeciyiz' dedi. Tefecilik mı kaldı derken kapı açıldı. Benden haraç isteyen kişiyi içeri alarak yakasından tutum. 'Türkiye'de tefeci mi kaldı çocuksun defol git' dedim. Diğerleri kapıyı zorladı, kırarak içeri girdi. Ben de merdivenlere doğru koştum. Bağırarak komşulardan yardım istedim. Tehditler savurarak 'Biz daima bu parktayız. Seni asıp kesip öldüreceğiz' dediler. Ben de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Polis arkadaşlar geldi." dedi.

