Giriş Tarihi: 10.12.2025 19:20

Esenyurt'ta uyuşturucu baskını: 133 bin hap ele geçirildi!

DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik 7 Aralık günü Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.T. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 39 parça halinde toplam 133 bin 600 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.T'ye., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı.

