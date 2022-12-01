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Giriş Tarihi: 1.12.2022 09:37

Esenyurt'taki kavgada ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta bir fırıncı ile inşaat işçileri arasında park halindeki araca hasar verme sebebiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kalasların havada uçuştuğu kavgada kafasına keser ile vurulan bir kişi yaralandı. Yaşanan o dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Esenyurt’taki kavgada ortalık savaş alanına döndü
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta çalışma yapan inşaat işçileri, demir taşıdıkları sırada bir fırıncının park halindeki aracına çarparak hasar vermesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sinirler gerilirken bir şahıs, işçilerden birine yumruk attı. Bunun üzerine inşaat işçileri, kavgaya kendi arkadaşlarını da çağırınca ortalık savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve kalasların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs, fırıncının babasının kafasına keserle vurdu. Aldığı darbe ile yüzü kanlar içinde kalan adam neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kavgaya güçlükle müdahale etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken dehşet veren kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kavga anları kamerada
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden tarafların birbirlerine kalaslarla vurduğu, bir kişinin ise kafasına keser ile darbe alarak yüzünün kanlar içinde kaldığı ve vatandaşların tarafları güçlükle ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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Esenyurt'taki kavgada ortalık savaş alanına döndü
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