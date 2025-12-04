Haberler Yaşam Haberleri Esenyut'ta madde kullanan kişi drone devriyesiyle yakalandı
İstanbul Esenyurt’ta boş bir arazide uyuşturucu madde kullanan bir kişi, drone devriyesiyle havadan tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Emniyeti; Drone ile havadan yapılan devriyelerle boş bir arazide uyuşturucu madde kullanan bir kişiyi suçüstü yakaladı. İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde uyuşturucu madde kullanan G.S. isimli bir kişi, Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan boş arazide uyuşturucu madde kullandığı esnada havadan Drone ile tespit edildi. Boş araziye giden polisler G.S.'yi "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan gözaltına aldı. Alanda "Kova" olarak adlandırılan ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan bir şişe materyal ele geçirildi. O anlar Drone kamerasına ve polis kameralarına böyle yansıdı.

