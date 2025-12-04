Esenyut’ta madde kullanan kişi drone devriyesiyle yakalandı

İstanbul Emniyeti; Drone ile havadan yapılan devriyelerle boş bir arazide uyuşturucu madde kullanan bir kişiyi suçüstü yakaladı. İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde uyuşturucu madde kullanan G.S. isimli bir kişi, Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan boş arazide uyuşturucu madde kullandığı esnada havadan Drone ile tespit edildi. Boş araziye giden polisler G.S.'yi "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan gözaltına aldı. Alanda "Kova" olarak adlandırılan ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan bir şişe materyal ele geçirildi. O anlar Drone kamerasına ve polis kameralarına böyle yansıdı.