’Eşimi ittin’ dedi, güvenlik görevlisinin burnunu kırdı

DOKTORLARI DA YARALADI

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde sıra tartışması kavgaya dönüştü. Hamile eşinin itildiğini iddia eden bir şahıs güvenlik görevlisine saldırarak burnunu kırdı, ardından doktorlara da saldırdı. Saldırgan şahsın iddiasına göre, acil servisinde bulunan güvenlik görevlisi hamile olan eşini itti. Güvenlik görevlisinin burnu kırılırken şahsın saldırdığı doktorlar da yaralandı.

"HEPİNİZİ BU HASTANEDE GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Hastanede bulunan vatandaşlar araya girerek tarafları zor sakinleştirdi. Saldırgan şahıs olayın ardından "Hepinizi bu hastanede gömmezsem adam değilim" sözleriyle tehditler savurdu.