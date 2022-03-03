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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Eşimin yanında ben de öldüm

Eşimin yanında ben de öldüm

Hobi bahçesinde otururken 50 metre yüksekten üzerlerine kamyonet düştü. Nermin Yıldız öldü eşi Cevdet Yıldız yaralandı. Cevdet Yıldız duruşma sonrası ağlayarak alkollü sürücünün en ağır cezayı almasını istedi

Bursa Gemlik'te 2 ay önce oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturdukları sırada, bahçenin hemen üzerinde bulunan 50 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağıya yuvarlanan kamyonetin altında kalan Cevdet ve Nermin Yıldız çifti ağır yaralandı. Yaralı çift itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları aracın altından çıkartılarak, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 65 yaşındaki Nermin Yıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız (70) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsü Abdurrahman Pusmaz sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Kazanın ilk duruşması önceki gün yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulunan Abdurrahman Pusmaz ve avukatı ile karşı taraf avukatları ile kazada yaralanan Cevdet Yıldız ile yakınları katıldı. Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinledi. Abdurrahman Pusmaz'ın tutuklu yargılanmasının devamına bu sürede eksik evrakların tamamlanmasına karar verdi. 45 yılık hayat arkadaşı ile birlikte aynı kamyonetin altında kalan kendisi kurtulup hayat arkadaşını kaybeden 70 yaşındaki Cevdet Yıldız ise duruşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Acılı yaşlı adam, "O eşimi öldürdü, yanında ben de öldüm. Eşimin fotoğraflarına baktığım zaman sinir krizi geçiriyorum. İçim kanıyor. Lütfen adalet yerini bulsun" diye konuştu. İHA

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Eşimin yanında ben de öldüm
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