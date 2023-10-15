“Eşin aile evinde kalması hak ihlali sayılmaz”

Yargıtay, boşanma davaları ile ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Erkek eşin bağımsız konut sağlamaması ve kadın eşi ailesinin yanına bırakması eylemleri kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmez" dedi. Görülen boşanma davasına ilişkin kararda, "Dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; boşanmaya sebep olan olaylardan erkek eşin bağımsız konut sağlamaması ve kadın eşi ailesinin yanına bırakması eylemlerinin kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmediğinden manevi tazminatın reddi gerekir. Hal böyle olunca kadın eş yararına manevi tazminat talebinin kabul edilmesine karar verilmesi açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değildir" ifadelerine yer verildi.