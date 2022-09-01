Eşine anahtarı verdi, evi yakıp gitti

Iğdır'da şiddetli geçimsizlik yaşayan Osman Bekirke ve Kader Bekirke boşanma kararı aldı. Daha önce aralarında sürekli darp ve hakaretten dolayı karşılıklı şikayetleri bulunan çift, aldıkları karar sonrası yine sorunlar yaşamaya devam etti. 35 yaşındaki Osman Bekirke, uzaklaştırma kararı nedeniyle eşiyle bir süredir görüşmüyordu. Eşinin eşyalarını alabilmesi için anahtarı polis ile ulaştırdı.

Kent merkezinde kahvehanede oturan Bekirke, komşuların araması üzerine müstakil evinin yandığını öğrendi. Olay yerine giden İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Osman Bekirke'nin ifadesini de aldı.

Bekirke, yaptığı açıklamada evini boşanmak üzere olduğu eşi tarafından yakıldığını söyledi. Bekirke; "Eşimle aramızda ciddi sorunlar vardı. Boşanma kararı aldık. Bir ay önce benim kendisini darp ettiğimi iddia ederek şikayetçi oldu. Bana uzaklaştırma kararı verdiler. Daha sonra eve gelip evdeki tüm eşyaları alıp götürmüş. Kapıyı kilitlemiş. Çilingir ile kapıyı açtım. Kilidi değiştirdim. Sonra polise durumu anlattım. Eşim polislere bazı eşyalarının kaldığını alıp çıkacağını söylemiş. Polis benden anahtarı istedi. Bende anahtarı verdim ve çıktım. Aradan biraz zaman geçti komşular arayıp evimin yandığını haber etti. Eşim evi yakıp gitmiş" dedi.