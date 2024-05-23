Haberler Yaşam Haberleri Eşini benzin döküp yakarak öldürmüştü! Gülerek seyreden cani koca tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.5.2024 18:10 Son Güncelleme: 23.5.2024 18:13

Eşini benzin döküp yakarak öldürmüştü! Gülerek seyreden cani koca tutuklandı

Kan donduran cinayet Muğla Menteşe’nin Düğerek Mahallesi'nde 22 Nisan’da yaşandı. Oto elektrikçi Hasan Bulut, tartıştığı eşi Hanife Yılmaz’ı önce ‘seni de evi de yakarım’ diye tehdit etmişti sonra benzin dökerek yakmıştı. Cani koca alevler içinde kalan çaresiz kadını gülerek seyretmişti. Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan cani koca tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Eşini benzin döküp yakarak öldürmüştü! Gülerek seyreden cani koca tutuklandı

Korkunç cinayet Muğla Menteşe'nin Düğerek Mahallesinde 22 Nisan'da yaşandı. Oto elektrikçi Hasan Bulut ile eşi Hanife Yılmaz, evin bahçesinde tartışmaya başladı. Gerçeği saklamaları için üvey babaları tarafından tehdit edilen Yılmaz'ın çocukları C.A. ile H. A. korkunç olayı cinayetten bir ay sonra anlattı. Çocuklar sorgusunda tartışmanın büyümesi üzerine Bulut'un eşine hitaben 'seni de evi de yakarım' dediğini söyledi.

EŞİNİ ATEŞE VERDİ, GÜLEREK SEYRETTİ

Ardından gözü dönmüş cani koca Bulut, Yılmaz'ı üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Vücudunu alevler saran çaresiz kadın yardım çığlıkları attı. Annelerinin çığlığı üzerine bahçeye çıktıklarını belirten C.A. ile H.A., annelerini yanar vaziyette gördü. Çocuklar, üvey babaları Bulut'un annelerinin yanışını gülümseyerek izlediğini gördüklerini ancak gerçeği saklamaları için tehdit edildiklerini belirtti.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Yılmaz, tedavi için kaldırıldığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan'da hayatını kaybetti. Karısını yakarak öldüren cani koca Bulut, 22 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında cinayeti işlediği netleştirilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eşini benzin döküp yakarak öldürmüştü! Gülerek seyreden cani koca tutuklandı
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