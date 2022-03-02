Haberler Yaşam Haberleri Eşini boşanmak istemediği için öldüren cani tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.3.2022 13:25

Eşini boşanmak istemediği için öldüren cani tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eşini boşanmak istemediği için öldüren cani tutuklandı

Ankara’da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşi Gülsüm Kuyar’ı, 11 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Kuyar ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan sanığın bir hafta boyunca Sincan’da bir evde saklandığı öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşında 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık 33 yaşındaki eşi Mehmet Kuyar'dan boşanma kararı aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ilk ifadede eşinin kendinden boşanmak istediğini, kendisinin ise istemediğini belirterek, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra bıçakla eşine saldırıp kaçtığını belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Rusya-Ukrayna savaşının acı yüzü! Kiev'deki hüzün garı
Bunlar nasıl şeytanlıklardır?
Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenskiy için gönderilen V Taburu yok edildi!
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo'dan açıklama! "Ameliyata ihtiyacım yok"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan çağrı: Geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır
Geri sayım başladı… Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerini kucaklarına alacakları tarih belli oldu!
Altın tasarruf sistemi başladı! Yastık altı altında yeni dönem
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini boşanmak istemediği için öldüren cani tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA