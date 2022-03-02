Eşini boşanmak istemediği için öldüren cani tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşında 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık 33 yaşındaki eşi Mehmet Kuyar'dan boşanma kararı aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ilk ifadede eşinin kendinden boşanmak istediğini, kendisinin ise istemediğini belirterek, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra bıçakla eşine saldırıp kaçtığını belirtti.